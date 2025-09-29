Трабзонспор одержал победу над Карагюмрюком со счетом 4:3 в матче седьмого тура чемпионата Турции сезона 2025/26.

Украинский полузащитник Александр Зубков появился в стартовом составе клуба из Трабзона и провел на поле 80 минут, после чего был заменен.

Известный турецкий аналитик Халдун Домач высоко оценил действия 29-летнего футболиста на правом фланге атаки в первой половине встречи.

«Именно благодаря выигранным подборам, а особенно благодаря организации игры на правом фланге дуэтом Зубков – Пина при поддержке Аугусто, бордово-голубая команда смогла создать положительное впечатление в первой половине», – цитирует Домача Günebakış.

В этом сезоне Зубков провел семь матчей за Трабзонспор и записал на свой счет три результативные передачи.