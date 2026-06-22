Павел Василенко

По информации ТаТоТаке, среди десанта потенциальных новичков, которые приехали в расположение ровенского клуба, ближе других среди легионеров к подписанию находится форвард Натанаэль Блэр. 22-летний австралиец имеет опыт выступлений за молодежную сборную Австралии (8 матчей, 5 голов). Его последний клуб – Сентрал Коаст, который он покинул в статусе свободного агента.

По данным источника, есть вероятность, что нападающий будет подписан уже сегодня-завтра. Стороны работают над содержанием личного контракта.

Верес по итогам сезона 2025/26 финишировал на 11 месте в турнирной таблице УПЛ после 30 туров.

Базовая дата начала нового сезона УПЛ – 1 августа 2026 года.