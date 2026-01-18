Валенсия минимально обыграла Хетафе
Гости вырвали победу в конце встречи
около 1 часа назад
Хетафе — Валенсия. Фото: Хетафе
В 20-м туре испанской Ла Лиги Валенсия на выезде одержала минимальную победу над Хетафе со счетом 1:0.
Единственный мяч в поединке был забит на 84-й минуте и принес победу гостям, автором гола стал Хосе Гая.
После 20 матчей Валенсия имеет в активе 20 очков и занимает 17-е место в турнирной таблице, в то время как Хетафе с 21 баллом располагается на 15-й позиции.
Ла Лига, 20 тур
Хетафе — Валенсия 0:1
Гол: Гая, 84