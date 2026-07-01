Сергей Разумовский

Тоттенхэм близок к оформлению громкого трансфера 21-летнего португальского полузащитника Вест Хэма Матеуша Фернандеша. Об этом сообщил инсайдер Фабрицио Романо в соцсети X.

По информации источника, лондонский клуб активирует пункт об отступных в контракте футболиста. Сумма трансфера составит 85 миллионов фунтов, что сделает эту сделку рекордной в истории «шпор». Ранее клуб еще никогда не тратил такую сумму на одного игрока.

«Молотобойцы» уже приняли предложение по переходу Фернандеша, поэтому стороны приблизились к завершению переговоров. Ожидается, что в ближайшее время футболист пройдет необходимые процедуры перед подписанием контракта с новой командой.

На португальского хавбека также претендовал Манчестер Юнайтед. Однако после решения Вест Хэма принять предложение Тоттенхэма манкунианский клуб, по данным источника, переключится на другие трансферные цели для усиления полузащиты.

Фернандеш выступал за Вест Хэм с августа 2025 года. Тогда клуб приобрел его у Саутгемптона за 44 миллиона евро. Текущее соглашение португальца с Вест Хэмом рассчитано до лета 2030 года.

В сезоне, что миновал, 21-летний полузащитник был одним из ведущих игроков команды. Он провел 42 матча за Вест Хэм во всех турнирах, забил пять голов и отдал столько же результативных передач.

Несмотря на индивидуальный прогресс Фернандеша, Вест Хэм неудачно провел сезон и по его итогам вылетел из Премьер-лиги в Чемпионшип. Это открыло путь к возможной продаже одного из самых перспективных игроков состава, а Тоттенхэм воспользовался ситуацией, чтобы договориться о рекордном усилении.