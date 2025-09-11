Ванат провёл первую тренировку в составе Жироны
Украинец готовится к дебюту в новой команде
Нападающий украинской сборной Владислав Ванат сегодня провел первую тренировку в составе каталонской Жироны. Команда Мичела готовится к матчу четвертого тура Ла Лиги с Сельтой.
Новый форвард каталонцев познакомился со своими новыми одноклубниками, среди которых – украинцы Виктор Цыганков с Владиславом Крапивцовым.
Ванат перешел из Динамо в Жирону под конец летнего трансферного окна за 17 миллионов евро.
Жирона занимает последнее 20-е место в таблице Ла Лиги без зачетных баллов после трех туров.
Матч Сельта – Жирона состоится 14 сентября в 15:00 по киевскому времени.
