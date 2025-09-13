Сергей Стаднюк

Воскресенье, 14 сентября, подарит украинским и европейским болельщикам настоящий марафон футбола – от утренних матчей Второй лиги до поздних поединков топ-чемпионатов. Болельщиков ждет насыщенный игровой день с трансляциями на любой вкус.

В украинской Второй лиге нас ждёт сразу пять матчей восьмого тура. В группе А день откроют Реал Фарма и Самбор-Нива-2, Скала 1911 померяется силами с винницкой Нивой. Завершит блок матчей в 14:30 противостояние Ужгорода с Атлетом. В группе Б свой поединок проведут Черноморец-2 и Чайка

11:30 | Реал Фарма – Самбор-Нива-2. Прямая трансляция

12:30 | Черноморец-2 – Чайка. Прямая трансляция

13:30 | Скала 1911 – Нива Винница. Прямая трансляция

14:30 | Ужгород – Атлет. Прямая трансляция

В Первой лиге в рамках шестого тура нас ждут два матча. Ворскла в 13:00 примет Агробизнес, и это противостояние обещает быть принципиальным, ведь обе команды имеют амбиции повыситься в классе. В 15:00 ЮКСА примет еще одного бывшего участника УПЛ Ингулец.

13:00 | Ворскла – Агробизнес. Прямая трансляция

15:00 | ЮКСА – Ингулец. Прямая трансляция

В Премьер-лиге тоже будет жарко. Уже в первом слоте Полесье постарается реабилитироваться за поражение от Динамо (1:4). В 15:30 Заря попытается остановить Колос, который будет пытаться догнать «бело-синих». А в 18:00 Карпаты примут Полтаву в матче, который может принести львовянам долгожданную первую победу.

13:00 | Кривбасс – Полесье. Прямая трансляция

15:30 | Заря – Колос. Прямая трансляция

18:00 | Карпаты – Полтава. Прямая трансляция

Украинцы в Европе также привлекут к себе внимание. Уже в 13:30 Рома Артема Довбика в третьем туре Серии А встретится с Торино. Сразу же Жирона на выезде сыграет против Сельты. Виктор Цыганков не сыграет точно, Владислав Крапивцов – вряд ли, а Владислав Ванат имеет отличные шансы дебютировать. Вечер подарит два поединка во Франции – в 18:15 ПСЖ Ильи Забарного сыграет с Лансом, одновременно Страсбур Эдуарда Соболя встретится с Гавром.

13:30 | Рома – Торино. Прямаятрансляция

15:00 | Сельта – Жирона. Прямая трансляция

18:15 | ПСЖ – Ланс. Прямая трансляция

18:15 | Страсбург – Гавр. Прямая трансляция

Центральный игровой день четвертого тура ожидается в Англии. АПЛ подготовила настоящие «хиты». Бернли дома примет действующего чемпиона Ливерпуль. А главным «блюдом» станет дерби Манчестера между Сити и Юнайтед, которое начнется в 18:30. Атмосфера на Этихаде точно будет взрывной, ведь каждое противостояние этих соперников имеет принципиальное значение. Тем более, каждый из них желает прервать не лучший период для себя.

16:00 | Бернли – Ливерпуль. Прямая трансляция

18:30 | Манчестер Сити – Манчестер Юнайтед. Прямая трансляция

Европейские топчемпионаты закроют день рядом ярких матчей. В 16:00 в Серии А Аталанта сыграет с Лечче, а уже в 19:00 Сассуоло примет Лацио. Вечером нас ждет настоящий марафон: в 21:45 Милан встретится с Болоньей, одновременно в Лиге 1 Ренн сыграет с Лионом, а в 22:00 Ла Лига подарит афишу Барселона – Валенсия, что станет заключительным аккордом футбольного воскресенья.

16:00 | Аталанта – Лечче. Прямая трансляция

19:00 | Сассуоло – Лацио. Прямая трансляция

21:45 | Милан – Болонья. Прямая трансляция

21:45 | Ренн – Лион. Прямая трансляция

22:00 | Барселона – Валенсия. Прямая трансляция