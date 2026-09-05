«Ванат должен быть важен»: тренер Жироны поставил точку в истории с украинцем
Специалист сделал важное заявление относительно нападающего команды
Главный тренер Жироны Кике Альварес перед матчем со Спортингом Хихон высказался о будущем украинского форварда каталонцев Владислава Ваната.
«Ванат должен быть важным, но и все остальные тоже. Сейчас я вижу команду, которая думает о Жироне и о том, чтобы провести хороший год.
Ему было нелегко, потому что он многое ставил под сомнение, и я думаю, что если он будет на хорошем уровне, то это нам очень поможет», – цитирует Альвареса издание Mundo Deportivo.
Ванат в текущем розыгрыше Сегунды пока не забивал. Украинский форвард провел 83 минуты и записал на свой счет одну результативную передачу.
Ближайший матч Жирона проведет уже сегодня, 5 сентября. Команда Альвареса на выезде встретится со Спортингом Хихон. Начало встречи запланировано на 17:15 по Киеву.