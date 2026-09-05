Главный тренер Жироны Кике Альварес перед матчем со Спортингом Хихон высказался о будущем украинского форварда каталонцев Владислава Ваната.

«Ванат должен быть важным, но и все остальные тоже. Сейчас я вижу команду, которая думает о Жироне и о том, чтобы провести хороший год.

Ему было нелегко, потому что он многое ставил под сомнение, и я думаю, что если он будет на хорошем уровне, то это нам очень поможет», – цитирует Альвареса издание Mundo Deportivo.