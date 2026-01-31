Овьедо в рамках 22 тура Ла Лиги принимал Жирону. Матч завершился со счетом 1:0.

В начале встречи гости могли повести в счете, если бы в решающий момент Ванат не начал обыгрывать вратаря, который не дал Жироне отличиться.

Астурийцы постепенно смогли отодвинуть игру подальше от своих ворот, однако в конце первого тайма получили гол в свои ворота, который был отменен, поскольку игрок Жироны дал мячу полностью выйти за лицевую линию.

После перерыва Овьедо удалось найти свой шанс, когда на 74-й минуте Чайра распечатал ворота тер Штегена, испортив дебют звездному новичку Жироны.

Заключительные минуты Жирона пыталась спасти ничью, однако аутсайдеру Ла Лиги удалось отстоять третью победу в этом сезоне.

Игроки сборной Украины Виктор Цыганков и Владислав Ванат провели за Жирону по 90 минут. Другой украинец Владислав Крапивцов провел матч в резерве.

Ла Лига. 22 тур

Овьедо - Жирона 1:0

Гол: Чайра, 75