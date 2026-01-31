В субботу, 31 января, состоится матч 22-го тура испанской Ла Лиги, в котором Реал Овьедо примет Жирону.

Встреча пройдет на арене Estadio Municipal Carlos Tartiere в Овьедо, а стартовый свисток прозвучит в 15:00 по киевскому времени.

Тренерские штабы уже определились со стартовыми составами. С первых минут на поле появятся два представителя сборной Украины — вингер Виктор Цыганков и нападающий Владислав Ванат. Голкипер Владислав Крапивцов начнет матч в запасе.

После 21 тура Жирона имеет в активе 25 очков и занимает десятую строчку в турнирной таблице. Команда Мичела находится в хорошей форме, не проигрывая на протяжении четырех матчей подряд, одержав три победы и один раз сыграв вничью.