Жирона объявила состав игроков, которые будут доступны для участия в 22-м туре Ла Лиги против Овьедо. Главный тренер команды Мичел Санчес включил в заявку 23 футболиста, сообщает пресс-служба клуба.

Среди вызванных оказались все трое украинцев — Владислав Крапивцов, Виктор Цыганков и Владислав Ванат. Также в списке присутствуют звездные новички команды Марк-Андре тер Штеген и Фран Бельтран.

Матч с Овьедо состоится в субботу, 31 января, на поле соперника. Стартовый свисток прозвучит в 15:00 по киевскому времени.

После 21 тура Жирона набрала 25 очков и занимает десятое место в турнирной таблице Ла Лиги. Овьедо с 13 очками находится на последней строчке чемпионата.

Ранее Жирона сыграла вничью с Хетафе.