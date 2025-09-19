Украинский нападающий Жироны Владислав Ванат во время официальной презентации в новом клубе рассказал, что побудило перебраться в Каталонию.

Я выбрал Жирону, потому что это команда является большим проектом, и они сделали хорошее предложение для киевского Динамо, и меня отпустили в эту команду, - сказал Ванат.

Жирона выплатила за Динамо 20 миллионов евро отступных, а контракт с красно-белыми рассчитан на пять лет.

Влад в своем дебютном матче за Жирону успел отметиться голом в ворота Сельты (1:1).