Сергей Стаднюк

В пятницу, 26 сентября, футбольных болельщиков ждет насыщенный вечер с матчами украинской Премьер-лиги и ведущих европейских чемпионатов. В эфире сразу несколько интересных трансляций, среди которых и поединки с участием украинских легионеров.

В украинской Премьер-лиге свой матч седьмого тура проведут новички элитного дивизиона Кудривка и Эпицентр. Стартовый свисток прозвучит в максимально поздний возможный временной слот – 18:00, что позволит большинству болельщиков посмотреть игру в прямом эфире.

18:00 | Кудривка – Эпицентр. Прямая трансляция

В немецкой Бундеслиге в центре внимания будет мюнхенская Бавария, которая дома примет Вердер. Матч пятого тура стартует в 21:30 и традиционно обещает зрелищный атакующий футбол.

21:30 | Бавария – Вердер. Прямая трансляция

В Лиге 1 состоится яркое французское противостояние шестого тура между Страсбуром и Марселем. Начало матча в 21:45. Позволит ли сенсационный лидер не позволить команде Роберто Де Дзерби догнать себя? И выйдет ли на поле украинец Эдуард Соболь?

21:45 | Страсбур – Марсель. Прямая трансляция

В Испании Жирона продолжит борьбу за выживание в Ла Лиге. В 22:00 стартует каталонское дерби. Уже традиционно в составе хозяев следует ожидать лишь одного украинца – новобранца Владислава Ваната. Виктор Цыганков и Владислав Крапивцов пока недоступны для Мичела.

22:00 | Жирона – Эспаньол. Прямая трансляция

В Англии одновременно стартует матч Чемпионшипа между Вест Бромвичем и Лестером. На поле сойдутся две команды с опытом выступлений в Премьер-лиге.

22:00 | Вест Бромвич – Лестер. Прямая трансляция

А в Португалии завершит футбольный вечер поединок Примейры между Бенфикой и Жил Висенте. Игра седьмого тура начнется в 22:15 и должна стать очередной проверкой для вратаря Анатолия Трубина и полузащитника Георгия Судакова.

22:15 | Бенфика – Жил Висенте. Прямая трансляция