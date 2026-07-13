Ванат восстановился после травмы. Останется ли форвард в Жироне?
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34 минуты назадПодписаться в
Форвард Жироны Владислав Ванат вернулся к тренировкам в общей группе команды. Об этом сообщил журналист RTVE Арнау Поу в социальной сети X.
По его словам, на одном из последних занятий украинец уже работал вместе с партнерами по команде, тогда как на прошлой неделе тренировался индивидуально, продолжая восстановление после травмы.
Напомним, Ванат получил повреждение сухожилия подколенного мышцы левой ноги в матче 30-го тура Ла Лиги против Вильярреала, который состоялся 6 апреля. После этого нападающий не выходил на поле. Тогда сообщалось, что его восстановление может занять примерно 10-12 недель.
Жирона по итогам сезона-2025/26 покинула элитный дивизион Испании. Ранее сообщалось, что в связи с этим Ванат может перебраться в Аякс.