Сергей Разумовский

Форвард Жироны Владислав Ванат вернулся к тренировкам в общей группе команды. Об этом сообщил журналист RTVE Арнау Поу в социальной сети X.

🏋🏼‍♂️ A l’entrenament d’avui s’ha pogut veure Vanat entrenant amb el grup. La setmana passada s’entrenava al marge dels seus companys mentre es recuperava de la lesió. pic.twitter.com/aqvkqOZ8sZ — Arnau Pou (@arnaupouu) July 13, 2026

По его словам, на одном из последних занятий украинец уже работал вместе с партнерами по команде, тогда как на прошлой неделе тренировался индивидуально, продолжая восстановление после травмы.

Напомним, Ванат получил повреждение сухожилия подколенного мышцы левой ноги в матче 30-го тура Ла Лиги против Вильярреала, который состоялся 6 апреля. После этого нападающий не выходил на поле. Тогда сообщалось, что его восстановление может занять примерно 10-12 недель.

Жирона по итогам сезона-2025/26 покинула элитный дивизион Испании. Ранее сообщалось, что в связи с этим Ванат может перебраться в Аякс.