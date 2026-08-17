Нападающий Жироны Владислав Ванат отреагировал на сообщения о том, что он якобы отказался выходить на замену в домашнем матче первого тура Сегунды против Леганеса (1:1).

Я должен был выйти на замену, начал надевать экипировку и через несколько секунд должен был быть готовым выйти на замену. Но именно в это время наш центральный защитник получил повреждение, и его нужно было заменить. Тренерский штаб решил выпустить более защитного игрока, потому что оставалась всего одна замена.

Сегодня я разговаривал с тренером, и он заверил меня, что моей вины в этом нет и то, что написала пресса обо мне — это неправда. Также он заявил об этом сегодня перед всей командой и заверил, что клуб сообщит об этом испанским журналистам. Еще раз повторяю, что я, как профессиональный игрок, был готов выйти на поле, но ситуация сложилась иначе, и тренеру пришлось изменить свое решение, — заявил Ванат в комментарии Tribuna.com.