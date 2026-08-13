Сергей Разумовский

Лацио проявляет интерес к бывшему нападающему Интера Мауро Икарди. Об этом сообщил журналист Sky Мануэле Байоккини.

📢 Pazza idea Mauro #Icardi per la #Lazio! Contatto tra il DS Fabiani e l'agente. Operazione complicatissima per ingaggio e per il fatto che l'ex Galatasaray vorrebbe giocare la Champions League. @skysport — Manuele Baiocchini (@ManuBaio) August 12, 2026

По информации источника, спортивный директор римского клуба Анджело Фаббиани недавно контактировал с представителями 33-летнего аргентинского форварда. В настоящее время Икарди находится в статусе свободного агента и может присоединиться к новой команде без трансферной компенсации.

В то же время возможный переход нападающего в Лацио остаётся сложным для реализации. Одним из главных препятствий могут стать высокие финансовые требования Икарди. Кроме того, аргентинец стремится продолжить карьеру в клубе, который будет участвовать в Лиге чемпионов.

Таким образом, римлянам придётся не только договориться с футболистом о зарплате, но и убедить его в спортивной перспективности проекта. Лацио может предложить Икарди статус одного из ключевых игроков атаки, однако пока неизвестно, будет ли это соответствовать амбициям самого нападающего.

Последним клубом Мауро Икарди был Галатасарай. В турецкую команду аргентинец присоединился в сентябре 2022 года и с тех пор провёл в её составе 134 матча во всех турнирах.

За этот период форвард забил 77 голов и отдал 23 результативные передачи. Икарди стал самым результативным легионером в истории Галатасарая, а его выступления помогли клубу достигать успехов на внутренней арене.

Напомним, Икарди выиграл суд у Ванды Нары – она требовала почти полмиллиона евро ежемесячно.