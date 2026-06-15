Сергей Разумовский

Сборная Японии продолжила свою впечатляющую серию матчей против европейских команд без поражений в основное время. В стартовом туре группового этапа чемпионата мира-2026 японская команда сыграла вничью со сборной Нидерландов.

Поединок завершился со счетом 2:2. Для Японии этот результат стал очередным подтверждением того, что команда стабильно успешно противостоит представителям европейского футбола на международной арене.

После ничьей с Нидерландами японцы сохранили беспроигрышную серию в матчах против европейских сборных в основное время, которая продолжается с 2019 года. За этот период команда провела ряд сильных поединков против соперников из Европы и ни разу не уступила за 90 минут.

В рамках этой серии Япония обыграла Англию со счетом 1:0, победила Шотландию 1:0, разгромила Германию 4:1, сыграла вничью с Хорватией 1:1, одолела Испанию 2:1, победила Исландию 1:0, ещё раз обыграла Германию 2:1, а теперь также поделила очки с Нидерландами.

Особенно показательными в этой серии являются результаты против топовых европейских сборных. Японцы дважды побеждали Германию, обыгрывали Испанию и Англию, а также не проиграли Хорватии и Нидерландам. Такие показатели свидетельствуют о высоком уровне организации игры, физической готовности и тактической дисциплины японской команды.

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