Официально: Шахтер подписал контракт с Караваевым
Его контракт с дончанами рассчитан на 2 сезона
около 1 часа назадПодписаться в
Александр Караваев / Фото - Facebook
Донецкий Шахтер объявил о трансфере правого защитника Александра Караваева из киевского Динамо.
Переход состоялся на правах свободного агента, 34-летний украинец не стал продолжать сотрудничество с киевлянами.
Его контракт с донецчанами рассчитан на 2 сезона. Новичок получил 20-й номер в команде.
Караваев является воспитанником Шахтера, но за основную команду донецкого клуба так и не дебютировал. Также в его карьере были Севастополь, Фенербахче, Заря и «Динамо», где он провел 7 лет.
Напомним, Шахтеру вставили палки в колеса перед стартом в Лиге чемпионов.