Сергей Разумовский

Стала известна сумма компенсации, которую Юлиан Нагельсманн должен получить после досрочного прекращения сотрудничества с Немецким футбольным союзом. По информации Sky Sport, бывшему главному тренеру сборной Германии выплатят 6,6 миллиона евро отступных.

Решение об увольнении Нагельсманна было принято после неудачного выступления немецкой национальной команды на чемпионате мира 2026 года. Ранее Немецкий футбольный союз официально подтвердил, что специалист покидает пост главного тренера сборной.

Причиной такого шага стал провал бундестим на мундиале. Сборная Германии завершила выступления уже на стадии 1/16 финала, уступив Парагваю. Для немецкого футбола такой результат стал серьезным разочарованием, ведь от команды традиционно ожидали значительно более глубокого прохождения по турнирной сетке.

По данным журналистов, компенсация в размере 6,6 миллиона евро предусмотрена условиями контракта тренера с DFB. Нагельсманн был одним из наиболее высокооплачиваемых наставников среди участников чемпионата мира 2026 года. Его годовая зарплата почти достигала 8 миллионов евро, что подчеркивало высокий уровень доверия к специалисту со стороны немецкой федерации.

Несмотря на это, финансовые условия соглашения не спасли тренера после неудачного результата на главном турнире четырёхлетия. В Немецком футбольном союзе решили, что сборной необходимы изменения на тренерском мостике перед новым этапом развития.

Параллельно с информацией о компенсации Нагельсманну появились сообщения о возможном преемнике. По данным источника, Юрген Клопп дал предварительное согласие возглавить сборную Германии после отставки Нагельсманна.