Накануне завершились ряд матчей 17 тура Бундеслиги в рамках «английской недели», когда последний тур первого круга играют среди недели.

Действующий чемпион Бавария посетила в гостях Кёльн. Команда Венсана Компани, как и в прошлый раз, позволила себе пропустить первой, чтобы интереснее было играть.

Клуб из Рейн-Вестфалии открыл счёт в конце первого тайма. Радость гостей была недолгой, так как в добавленное время Гнабри отличился голом в раздевалку.

После перерыва голы Кима и Карла окончательно сняли вопрос о победителе.

В других матчах по 3 очка себе записали Хоффенхайм, Вольфсбург и Лейпциг.

Бундеслига. 17 тур

Кёльн - Бавария 1:3

Голы: Майна, 41 - Гнабри, 45+5, Ким, 71, Карл, 84

Лейпциг - Фрайбург 2:0

Голы: Орбан, 53, Кардосо, 56

Хоффенхайм - Боруссия Менхенгладбах 5:1

Голы: Крамарич, 22 (с пенальти), 45+1, 45+4, Лемперле, 24, Мерштедт, 77 - Матино, 69

Вольфсбург - Санкт-Паули 2:1

Голы: Эриксен, 25 (пен), Пейчинович, 88 - Смит, 40