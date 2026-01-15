Английская неделя в Бундеслиге. Бавария и Лейпциг синхронно побеждают
Обзор 17-го тура
около 9 часов назад
Накануне завершились ряд матчей 17 тура Бундеслиги в рамках «английской недели», когда последний тур первого круга играют среди недели.
Действующий чемпион Бавария посетила в гостях Кёльн. Команда Венсана Компани, как и в прошлый раз, позволила себе пропустить первой, чтобы интереснее было играть.
Клуб из Рейн-Вестфалии открыл счёт в конце первого тайма. Радость гостей была недолгой, так как в добавленное время Гнабри отличился голом в раздевалку.
После перерыва голы Кима и Карла окончательно сняли вопрос о победителе.
В других матчах по 3 очка себе записали Хоффенхайм, Вольфсбург и Лейпциг.
Бундеслига. 17 тур
Кёльн - Бавария 1:3
Голы: Майна, 41 - Гнабри, 45+5, Ким, 71, Карл, 84
Лейпциг - Фрайбург 2:0
Голы: Орбан, 53, Кардосо, 56
Хоффенхайм - Боруссия Менхенгладбах 5:1
Голы: Крамарич, 22 (с пенальти), 45+1, 45+4, Лемперле, 24, Мерштедт, 77 - Матино, 69
Вольфсбург - Санкт-Паули 2:1
Голы: Эриксен, 25 (пен), Пейчинович, 88 - Смит, 40
