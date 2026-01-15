Украинский защитник Эвертона Виталий Миколенко привлек внимание сразу нескольких клубов из Германии.

Как сообщает Fußballminister, интерес к игроку проявляют Боруссия Дортмунд, РБ Лейпциг и Айнтрахт Франкфурт. Контракт Миколенко с английской командой истекает уже ближайшим летом, что делает возможный переход реальнее.

В этом сезоне 25-летний футболист принял участие в 21 матче за Эвертон.

Ранее сообщалось, что Галатасарай отказался от идеи трансфера Миколенко.