Миколенко может продолжить карьеру в Бундеслиге
Украинский защитник Эвертона заинтересовал несколько клубов
около 1 часа назад
Виталий Миколенко/фото: Эвертон
Украинский защитник Эвертона Виталий Миколенко привлек внимание сразу нескольких клубов из Германии.
Как сообщает Fußballminister, интерес к игроку проявляют Боруссия Дортмунд, РБ Лейпциг и Айнтрахт Франкфурт. Контракт Миколенко с английской командой истекает уже ближайшим летом, что делает возможный переход реальнее.
В этом сезоне 25-летний футболист принял участие в 21 матче за Эвертон.
Ранее сообщалось, что Галатасарай отказался от идеи трансфера Миколенко.