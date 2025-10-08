Форвард Вереса в этом году может не сыграть
Футболист попал в лазарет клуба
14 минут назад
Фото - НК Верес
Нападающий ровенского Вереса Денис Ндукве выбыл на длительный срок.
По информации ТаТоТаке, травма, которая на 37-й минуте матча восьмого тура УПЛ против Оболони привела к замене Ндукве, оказалась достаточно серьезной.
25-летнему форварду Вереса диагностировали трещину в позвонке. В течение следующего месяца игроку противопоказаны любые физические нагрузки. Дальнейшие сроки восстановления зависят от срастания поврежденного позвонка.
Таким образом, существует вероятность, что в следующий раз Ндукве выйдет на поле в матче УПЛ только в следующем году.
