Тренер Вереса — о ничьей с Оболонью: «Можем также поблагодарить Фортуну, что не залетело»
Специалист прокомментировал ничейный результат
около 1 часа назад
Верес на выезде завершил матч восьмого тура Украинской Премьер-лиги с Оболонью со счетом 1:1.
Главный тренер ровенской команды Олег Шандрук отметил, что его футболисты удачно начали игру. Он также подчеркнул, что команде немного повезло, поскольку соперник не смог реализовать свои моменты в конце.
Шандрук прокомментировал и кадровую ситуацию в составе, подчеркнув, что в ходе встречи ему пришлось провести несколько вынужденных замен.
«Хорошее начало с нашей стороны, полтайма контролировали игру, забили гол. Затем немного снизили темп и потеряли нужный импульс. Игра выровнялась, и мы уже больше от обороны играли. После перерыва, особенно в конце матча – немного просели, больше думали о защите.
С учетом двух дальних ударов соперников в конце игры – можем где-то тоже поблагодарить Фортуну, что не залетело. Потому что именно дальним ударом Оболонь свой гол и забила.
У нас сегодня было сразу три вынужденные замены. У Дениса Ндукве – предварительно ушиб спины. Он получил сильный удар коленом. Надеюсь, что это только ушиб, который не позволил продолжить игру. Больше волнуемся за Максима Смиян. Потому что у него проблема с коленным суставом – завтра он будет проходить обследование.
Игорь Харатин – снова почувствовал дискомфорт в задней поверхности бедра, потому что снова было очень тяжелое поле. Хорошо, что впереди международная пауза, и мы сможем немного восстановиться», — сказал Шандрук для клубной пресс-службы.
Поделиться