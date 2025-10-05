Верес на выезде завершил матч восьмого тура Украинской Премьер-лиги с Оболонью со счетом 1:1.

Главный тренер ровенской команды Олег Шандрук отметил, что его футболисты удачно начали игру. Он также подчеркнул, что команде немного повезло, поскольку соперник не смог реализовать свои моменты в конце.

Шандрук прокомментировал и кадровую ситуацию в составе, подчеркнув, что в ходе встречи ему пришлось провести несколько вынужденных замен.