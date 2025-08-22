Павел Василенко

Фланговый нападающий Весли Помба стал девятым новичком в составе ровенского Вереса этим летом. Народный клуб договорился о переходе 23-летнего футболиста с командой Серии Б чемпионата Бразилии Ферровиария.

Весли Помба уже прибыл в Ровно и подписал с красно-черными контракт сроком на три года, сообщает прессслужба Вереса.

Помба – воспитанник Гремио, с которым в 2021 году выиграл юношеский чемпионат Бразилии U23. Чемпион штата Риу-Гранди-ду-Сул 2022 года в составе Гремио. Предыдущие клубы: Гремио, Пелотас, Регатас, Кашиас, Куритиба, Итуано, Ферровиария.

В сезоне 2025 года футболист провел девять матчей за Ферровиарию в чемпионате бразильской Серии Б и одну игру в Кубке Бразилии.