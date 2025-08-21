Верес в ближайшее время ожидает в расположении клуба вингера бразильского Ферровиарії Веслі Помба, сообщает «Футбол с вертолета».

23-летний атакующий игрок имеет неплохой опыт выступлений за разнообразные бразильские клубы, а в юности считался достаточно перспективным и даже вызывался в юношеские сборные Бразилии.

В текущем сезоне уже сыграл 9 матчей в Серии Б, а также несколько матчей на чемпионат штата и Кубок Бразилии.

