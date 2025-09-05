Нападающего Металлиста 1925 арендовал дебютант УПЛ
Футболист сменил команду
около 1 часа назад
Фото - ФК Металлист 1925
Ганский нападающий Металлиста 1925 Раймонд Фримпонг Овусу перешел в ФК Кудривка. Об этом сообщает пресс-служба харьковского клуба.
23-летний форвард проведет текущий сезон в составе дебютанта Украинской Премьер-лиги.
Раймонд Фримпонг Овусу в прошлом сезоне провел 12 матчей в составе Металлиста 1925, забил один мяч и сделал один ассист. Вторую часть кампании играл в аренде за австрийский Хорн: 9 матчей, 5 голов.
На данный момент ФК Кудривка занимает девятое место в турнирной таблице УПЛ, набрав семь очков в четырех матчах.