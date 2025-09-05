Павел Василенко

Ганский нападающий Металлиста 1925 Раймонд Фримпонг Овусу перешел в ФК Кудривка. Об этом сообщает пресс-служба харьковского клуба.

23-летний форвард проведет текущий сезон в составе дебютанта Украинской Премьер-лиги.

Раймонд Фримпонг Овусу в прошлом сезоне провел 12 матчей в составе Металлиста 1925, забил один мяч и сделал один ассист. Вторую часть кампании играл в аренде за австрийский Хорн: 9 матчей, 5 голов.

На данный момент ФК Кудривка занимает девятое место в турнирной таблице УПЛ, набрав семь очков в четырех матчах.