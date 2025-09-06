Житомирское Полесье официально подтвердило подписание вратаря национальной сборной Украины Георгия Бущана, о чем сообщила пресс-служба клуба.

«Добро пожаловать в стаю, Георгий!», – говорится в сообщении.

По информации команды, 31-летний голкипер будет выступать за волков на правах аренды сроком на один сезон. Детали личного договора не разглашаются.

В украинском чемпионате Бущан долгое время защищал ворота киевского Динамо, пройдя путь от академии до основной команды. За клуб он провел 201 матч, в 80 из которых сохранил ворота в неприкосновенности. В составе Динамо футболист становился чемпионом страны, дважды выигрывал Кубок Украины и трижды – Суперкубок.

В январе этого года голкипер перебрался в саудовский Аль-Шабаб, где сыграл 12 встреч в национальном первенстве и еще одну в Кубке страны.

На международном уровне Бущан прошел все молодежные сборные от U-16 до U-21. Его дебют за национальную команду состоялся в октябре 2020 года в контрольном матче с Францией. С тех пор он провел 18 поединков за сине-желтых, а также входил в заявку на Евро-2020 и Евро-2024.