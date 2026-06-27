Сергей Разумовский

Главный тренер Нефтчи Юрий Вернидуб продолжил сотрудничество с азербайджанским клубом. 60-летний украинский специалист подписал новый контракт, рассчитанный на два года — до лета 2028 года.

Украинец поблагодарил Наблюдательный совет и руководство клуба за поддержку и доверие, которые, по его словам, он чувствовал с первого дня работы. Его слова передает пресс-служба клуба.

Хочу выразить благодарность Наблюдательному совету и руководству клуба за поддержку, которую они мне оказывают. Я чувствовал это доверие с первого дня и чувствую его сейчас. От себя могу сказать лишь одно – нужно работать еще больше. Мы должны сделать все возможное, чтобы Нефтчи вернулся на те места, которые заслуживает как на внутренней арене, так и в европейских турнирах. Также хочу искренне поблагодарить болельщиков за теплый прием и за то, что на протяжении всего сезона они поддерживали и меня, и футболистов до последнего. В новом сезоне хотелось бы видеть заполненные трибуны. Их вера вдохновляет каждого игрока и помогает команде двигаться вперед. Юрий Вернидуб

Вернидуб возглавил Нефтчи 9 декабря 2025 года. Тогда стороны заключили соглашение на полтора года, однако после успешного периода клуб решил продлить контракт с тренером.

Под руководством украинского специалиста Нефтчи провел 19 матчей, в которых одержал 13 побед, 4 раза сыграл вничью и потерпел лишь 2 поражения.

По итогам сезона 2025/26 Нефтчи с Вернидубом во главе занял четвертое место в чемпионате Азербайджана и получил путёвку в квалификацию Лиги конференций УЕФА.

Напомним, что полгода назад Нефтчи подписал партнерское соглашение с московским локомотивом. А сам Вернидуб пожал руку тренеру с российским паспортом курбану бердыеву, который ездил на оккупированные территории Украины.