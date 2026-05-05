Сергей Разумовский

Азербайджанский Нефтчи, главным тренером которого является украинский специалист Юрий Вернидуб, получил трансферный запрет от ФИФА. О соответствующем решении сообщила пресс-служба международной футбольной организации.

Согласно обнародованной информации, санкции в отношении бакинского клуба начали действовать с 5 мая 2026 года. Трансферный бан предполагает запрет на регистрацию новых футболистов и будет действовать в течение трех следующих трансферных окон.

В настоящее время ФИФА не уточняет, по каким именно причинам было принято такое решение в отношении Нефтчи. Детали дела, а также возможные финансовые или дисциплинарные основания для наложения санкций пока остаются неизвестными.

Для команды Юрия Вернидуба это может стать серьёзной проблемой в контексте дальнейшего формирования состава. В случае сохранения запрета Нефтчи не сможет укрепляться новыми игроками в ближайшие трансферные периоды, что потенциально повлияет на кадровые возможности тренерского штаба.

В текущем сезоне Азербайджанской Премьер-лиги 2025/26 Нефтчи продолжает борьбу в верхней части турнирной таблицы. После 30 сыгранных матчей бакинская команда имеет в своём активе 50 очков и занимает четвёртое место в чемпионате Азербайджана.