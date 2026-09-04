Сергей Разумовский

Шотландский Рейнджерс официально объявил о подписании венесуэльского нападающего Кевина Келси. Футболист перешел из Портленд Тимберс и продолжит карьеру в чемпионате Шотландии. О завершении трансфера клуб сообщил на своем официальном сайте.

💙 Welcome to Rangers, Kevin. pic.twitter.com/yeRJDjjhhy — Rangers Football Club (@RangersFC) September 3, 2026

Контракт с 22-летним форвардом рассчитан до лета 2030 года. Соглашение также предусматривает возможность продления сотрудничества еще на один сезон при условии, определенном сторонами. В новой команде Келси будет выступать под 19 номером.

По информации средств массовой информации, Рейнджерс заплатил за трансфер нападающего 13 миллионов долларов. Эта сумма может стать одной из крупнейших инвестиций шотландского клуба в новых футболистов. В то же время Шахтер из Донецка, который ранее владел правами на венесуэльца, не получит доли от дальнейшей продажи игрока.

В Портленд Тимберс Келси присоединился в январе прошлого года, перейдя из донецкого Шахтера. За американский клуб нападающий успел провести 63 матча во всех турнирах. На его счету 19 забитых мячей и пять результативных передач.

Венесуэльский форвард начинал профессиональный путь в Южной Америке, после чего перебрался в Европу. В период с 2023-го до 2025 года он был игроком Шахтера. За это время Келси не смог стать безусловным футболистом основного состава, однако продемонстрировал свои сильные качества – скорость, физическую мощь и умение эффективно действовать в штрафной площади.

В Рейнджерс рассчитывают, что новичок поможет команде усилить атакующую линию и добавит конкуренции на позиции центрального нападающего. Для Келси этот переход станет новым этапом европейской карьеры и возможностью проявить себя в одном из самых принципиальных чемпионатов Великобритании.

Известно, что донецкий Шахтер не получит дополнительных выплат в случае будущей перепродажи футболиста, так как клуб не имел процента от следующего трансферного соглашения. Интересно также, что Рейнджерс позволил «горнякам» сыграть на общем этапе Лиги чемпионов.