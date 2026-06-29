Сергей Разумовский

Ведущий программы «ТаТоТаке» Михаил Спиваковский оценил перспективы возможного перехода вингера Шахтера Марьяна Шведа в Карпаты.

По словам журналиста, ситуация со Шведом в определенной мере схожа на историю с Назарием Русиным. Оба футболиста тесно связаны с львовским футболом и могут рассматриваться Карпатами как игроки, для которых возвращение во Львов имело бы не только спортивный, но и эмоциональный подтекст.

В то же время Спиваковский обратил внимание на важный финансовый аспект. И Швед, и Русин имеют действующие контракты, которые, по его информации, рассчитаны еще примерно на один год. Кроме того, оба футболиста получают высокие зарплаты — ориентировочно около полмиллиона евро в год. Русин имеет такие условия в Сандерленде, а Швед — в Шахтере.

Именно контрактная ситуация и уровень заработной платы могут стать главными препятствиями для перехода Марьяна Шведа в Карпаты. По словам Спиваковского, в Шахтере вингер имеет очень комфортные финансовые условия, поэтому футболисту придется определиться, что для него сейчас важнее: продолжение карьеры с большей игровой практикой и возможностью реализовать себя на поле или сохранение нынешних условий в Донецком клубе.

Журналист отметил, что на данный момент вероятность перехода Шведа в Карпаты оценивается примерно в 25 процентов. То есть такой вариант полностью не исключается, но на этом этапе его сложно назвать очень реалистичным.

Что касается Назария Русина, то, по словам Спиваковского, его появление в Карпатах выглядит значительно более вероятным. Он предположил, что форвард в итоге все же должен оказаться в львовском клубе.