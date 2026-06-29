Павел Василенко

Нападающий английского Сандерленда Назарий Русин может вернуться в Украину. Об этом сообщили в эфире ТаТоТаке.

Услугами 27-летнего футболиста интересуются львовские Карпаты, которые планируют усилить линию атаки во время летнего трансферного окна.

«Черные коты» рассматривают вариант с досрочным расторжением контракта Русина, срок которого истекает в июне 2027 года, однако требуют от украинского клуба финансовую компенсацию.

Если «львы» примут предложение английской команды, тогда Русин присоединится к Карпатам на правах свободного агента. Стороны продолжают вести переговоры.

Украинский форвард провел 32 матча в составе Сандерленда, в которых забил два гола и отдал одну голевую передачу. В двух последних сезонах 27-летний нападающий выступал на правах аренды в Хорватии и Польше.