Главный тренер Ноттингем Форест Анге Постекоглу сообщил, что арендованный у Арсенала Александр Зинченко не выйдет на поле в поединке 4 тура английской Премьер-лиги.

У нас все здоровы, за исключением Айны, у которого возникли проблемы во время пребывания в сборной, и мы отправили его на обследование. Зинченко взят в аренду у Арсенала и не сможет принять участие в матче – отметил Постекоглу в комментарии Sky Sports.

Напомним, украинский защитник присоединился к Форест в это трансферное окно на правах аренды до завершения сезона. Его контракт с лондонским клубом действует до лета 2026 года.

Матч Ноттингем Форест – Арсенал состоится 13 сентября в 14:30 по киевскому времени. Ранее в СМИ появилась информация о причине, почему Зинченко не был внесен в заявку команды на Лигу Европы.