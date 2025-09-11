Павел Василенко

Пока футбольный мир ожидает финала громкого дела Манчестер Сити с его 115 обвинениями в финансовых махинациях, в Англии вспыхнул еще один скандал. На этот раз в центре внимания – лондонский Челси.

Английская футбольная ассоциация (FA) официально предъявила клубу обвинения в 74 нарушениях правил, касающихся трансферов игроков, сотрудничества с агентами и сторонних инвестиций. Нарушения зафиксированы в период с 2009 по 2022 год, когда владельцем синих был Роман Абрамович.

FA уточняет, что большинство случаев произошло между сезонами 2010/11 и 2015/16.

Интересно, что информацию о предполагаемых махинациях предоставили именно нынешние владельцы клуба из США. Они обнаружили нарушения во время аудита после приобретения Челси и добровольно передали данные футбольной ассоциации. Теперь лондонцы должны представить официальный ответ до 19 сентября.

FA имеет в своем арсенале широкий спектр санкций: от штрафов и запрета на трансферы до самого жесткого варианта – снятия очков в чемпионате.

В клубе же надеются, что сотрудничество с ассоциацией и добровольное раскрытие информации помогут избежать серьезного наказания. Ожидается, что дело Челси будет решено значительно быстрее, чем затянувшаяся эпопея с Манчестер Сити.