Сергей Разумовский

Георгий Ермаков близок к переходу в Харьков, а переговоры по трансферу украинского голкипера вышли на финальную стадию.

По информации «ТаТоТаке», в переговорах между Харьковом и Маккаби по переходу 24-летнего вратаря появилась значительная положительная динамика. Стороны не просто продолжают контакты, а уже имеют конкретные договоренности, которые позволяют ожидать завершения сделки в ближайшие дни.

Ключевым вопросом в переговорах долгое время оставалась сумма трансфера. Маккаби изначально рассчитывал получить за вице-чемпиона Украины-2024/25 в составе Александрии около пяти миллионов евро, тогда как Харьков был готов предложить примерно три миллиона. Разница в оценке игрока была довольно значительной, однако в последнее время клубы заметно приблизились к компромиссу.

По данным источника, сейчас наиболее реалистичным вариантом выглядит сумма в пределах 3,2–3,5 миллиона евро. Именно такой финансовый диапазон может стать основой для окончательного оформления трансфера. Это свидетельствует о том, что обе стороны готовы идти на уступки, чтобы завершить сделку и не затягивать процесс.

Важным фактором является и то, что Маккаби уже работает над заменой для украинского вратаря. Клуб из Хайфы планирует пригласить голкипера сборной Омри Глазера, который сейчас выступает за Црвену Звезду. Его хорошо знает главный тренер Маккаби Барак Бахар, что может существенно ускорить переговоры и адаптацию потенциального новичка.

Ожидается, что сделка по Глазеру будет завершена уже на следующей неделе. Если этот трансфер действительно состоится, Маккаби получит необходимую замену Ермакову, а это откроет путь к окончательному переходу украинца в Харьков.

Еще одним весомым аргументом в пользу успешного завершения трансфера является позиция самого Ермакова. Харьков уже согласовал с 24-летним вратарем личные условия контракта. По информации источника, украинский клуб сделал все возможное, чтобы создать для голкипера серьезную мотивацию вернуться в Украину и продолжить карьеру именно в Харькове.

Таким образом, сразу несколько факторов указывают на то, что трансфер находится очень близко к завершению. Клубы почти согласовали сумму перехода, Маккаби уже определился с потенциальной заменой, а Харьков договорился с Ермаковым по личному контракту.

Ранее сообщалось, что Ермаков поставил ультиматум клубу ради возвращения в УПЛ.