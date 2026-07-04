Павел Василенко

Вратарь сборной Украины Георгий Ермаков ускоряет свой переход в Харьков.

«Насколько мне известно, украинский вратарь ультимативно давит на свой нынешний клуб, Маккаби (Хайфа), угрожая больше не играть и даже не тренироваться в его составе. Тем самым голкипер требует трансфера в Харьков. По моей информации, между собой клубы все еще активно ведут переговоры и приближаются к консенсусу по сумме трансфера. Украинцам удается несколько сбить цену на Ермакова. Еще недавно Маккаби просил за него 5 млн евро», – написал инсайдер Игорь Бурбас в своем телеграм-канале.

Уроженец Киева является воспитанником столичной ДЮСШ-15, а в Украине выступал за Александрию и находился в структуре Шахтера, хотя ни одного матча в основе «горняков» так и не провел, ограничиваясь выступлениями за юношеский коллектив донетчан.

В Маккаби Ермаков перешел в 2024 году и сперва играл за александрийцев в аренде, а уже сезон 2025/26 полноценно провел в Израиле.

Всего Георгий сыграл за команду из Хайфы в 37 матчах во всех турнирах: 45 пропущенных голов и 12 «сухих» матчей.

В мае 2026 года был впервые вызван в расположение сборной Украины, за которую пока что не успел дебютировать.

Трансферная стоимость вратаря согласно порталу Transfermarkt составляет 2,5 миллиона евро, а его контракт с израильтянами рассчитан до 30 июня 2027 года.