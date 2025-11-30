Реал Сосьедад на своем стадионе принимал Вильярреал в очередном туре Ла Лиги. Гости мощно провели первый тайм, оформив преимущество в два мяча: на 31-й минуте Айосе Перес замкнул прострел Педрасы с левого фланга, а на 57-й он отдал передачу Молейро, который мощным ударом с дистанции пробил в сетку.

На 61-й минуте Солер сократил отставание ударом издали в дальний угол, а Гедеш имел шанс повторить результат, но Жуниор Рейс снова спас команду.

На 87-й минуте Барренечеа забил прямым ударом со штрафного, но в компенсированное время Молейро закрепил победу Вильярреала, завершив атаку ударом с пределов штрафной площади после рикошета с углового.

Ла Лига, 14-й тур

Реал Сосьедад — Вильярреал 2:3

Голы: Солер, 61, Барренечеа, 87 - Перес, 31, Молейро, 57, 90+5