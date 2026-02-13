Вингера мюнхенской Баварии Майкла Олисе признали лучшим игроком немецкой Бундеслиги за январь, сообщает пресс-служба чемпионата.

24-летний француз опередил в голосовании защитников Гамбурга Миро Мугейма и Луку Вушковича, своего партнера по Баварии Луиса Диаса, защитника дортмундской Боруссии Нико Шлоттербека и защитника Майнца Штефана Белля.

За прошедший месяц Олисе провел пять матчей, забив три гола и сделав семь результативных передач. В текущем сезоне он сыграл 34 встречи во всех турнирах, отметился 13 голами и сделал 25 ассистов.

После 21 тура Бавария лидирует в Бундеслиге, опережая дортмундскую Боруссию на шесть очков.

Ранее главный тренер Баварии оценил победу над РБ Лейпциг.