Сергей Разумовский

Вингер РБ Лейпциг и сборной Кот-д’Ивуара Ян Диоманде официально перешел в мадридский Реал. О трансфере сообщила пресс-служба испанского клуба. Стороны заключили долгосрочное соглашение, рассчитанное на семь лет. Контракт 19-летнего футболиста будет действовать до лета 2033 года.

Официальная сумма перехода не разглашается. Вместе с тем, по информации средств массовой информации, Реал заплатит за Диоманде 125 миллионов евро. Еще 15 миллионов предусмотрены в виде возможных бонусов.

Если будет активирована хотя бы часть дополнительных выплат, ивуариец станет самым дорогим приобретением в истории мадридского клуба. В настоящее время этот статус принадлежит английскому полузащитнику Джуду Беллингему, за трансфер которого Реал заплатил 125 миллионов евро.

Диоманде присоединился к РБ Лейпциг лишь в прошлом году. Немецкий клуб приобрел вингера у Леганеса, после чего футболист быстро стал важной частью команды.

За РБ Лейпциг ивуариец провел 36 матчей. На его счету 13 забитых мячей и десять результативных передач. Также Диоманде выступает за национальную сборную Кот-д’Ивуара. В составе команды он сыграл 14 поединков и забил три гола.

Вместе со сборной Кот-д’Ивуара вингер вышел из группы на чемпионате мира-2026. Теперь футболист продолжит карьеру в Реале, где сможет дебютировать уже в ближайшем сезоне.