Защитник донецкого Шахтёра Винисиус Тобиас в матче третьего тура УПЛ с ровенским Вересом (2:0) отметился дебютным голом за «горняков».

«Я считаю, что чувство забить гол всегда должно быть. Мы должны выходить на поле с мыслью сделать лучшее. Для нас – это фокус не только думать о голе, но и помочь команде.

Я имел честь забить гол и я очень счастлив. Думаю, что это будет первый из многих голов, потому что мы много работаем, чтобы иметь возможность забивать.

Этот гол запомнится, потому что он первый в моей карьере. Посвящаю его жене и малышу, которого мы ждем», – сказал Винисиус клубной пресс-службе.