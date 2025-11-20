Центральный защитник ПСЖ Илья Забарный попал в рейтинг худших летних трансферов Лиги 1.

Издание Lequotidiendusport отмечает, что пока преждевременно делать окончательные выводы об украинце, но ожидания от него были заметно выше.

«Еще рано называть это полным провалом. Но очевидно, что от игрока сборной Украины, которого купили у Борнмута за 62 миллиона евро, ожидают намного большего. У него есть полное доверие от Луиса Энрике, но пока что он не внушает доверия, о чем свидетельствует его удаление в матче Лиги чемпионов в Леверкузене», - отметили журналисты издания Lequotidiendusport.

В этом сезоне Забарный провёл 14 матчей за парижан во всех турнирах, забив один мяч. Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2030 года, а Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 55 миллионов евро.

