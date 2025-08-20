Во Франции высказались о шансах Забарного закрепиться в основе ПСЖ
Журналист видит украинца игроком стартового состава
около 2 часов назад
Журналист RMC Sport Фабрис Хокинс прокомментировал перспективы украинского защитника Ильи Забарного в составе ПСЖ.
«Я думаю, что, если он хорошо будет выступать, то очень быстро станет игроком стартового состава в этой команде. Выступления будут определять его игровое время. Но мы не должны забывать о Маркиньосе. Мы вполне можем увидеть новую схему игры с тремя центральными защитниками», – цитирует Хокинса Planete PSG.
Следующий матч парижан пройдет 22 августа на домашнем стадионе в рамках Лиги 1 против Анже, начало поединка запланировано на 21:45 по киевскому времени. Напомним, ПСЖ приобрел Забарного у английского Борнмута за 63 миллиона евро без учета бонусов.
Ранее экс-звезда ПСЖ прокомментировал дебют Забарного в составе парижан.
