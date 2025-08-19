Известный украинский тренер Владимир Шаран высказался о переходе центрального защитника Ильи Забарного в ПСЖ. Его слова приводит Sport.ua.

Переход мог произойти раньше. Но, я считаю, что это справедливо в том плане, что Илья очень прибавил однозначно. И он заслуживает того, чтобы повыситься, а также проверить свой уровень в команде, которая стала победителем в Лиге чемпионов. Он заслуживает проверить свой уровень в лучшей команде Европы!

67 миллионов евро за центрального защитника считается высокой ценой однозначно. Поэтому можно сказать, что высоко оценили игру Забарного. Тем более, что он молодой и перспективный. У него еще все впереди. И опыта он наберется еще больше. Я думаю, что он будет прогрессировать в ПСЖ однозначно. А для этого нужно играть! Ему сначала нужно будет влиться в новый коллектив. Но все равно люди, которые тратят такие деньги, знают, что делают. Потому что они надеются на Илью, - сказал Шаран.