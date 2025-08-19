Защитник сборной Украины Илья Забарный имеет шанс закрепиться в основе ПСЖ, если сумеет выиграть конкуренцию и убедит Луиса Энрике в своей надежности.

17 августа 22-летний футболист впервые сыграл за парижан в официальном матче против Нанта (1:0) в рамках стартового тура чемпионата Франции.

Как отмечает Actuafoot, в этой встрече главный тренер решил задействовать ряд игроков из резерва, включая Забарного. Причина в том, что за несколько дней ранее основной состав провел тяжелый поединок за Суперкубок УЕФА против Тоттенхэма (3:2), поэтому в лиге специалист сделал сразу семь перестановок.

Сейчас Луис Энрике доверяет связке Маркиньос - Вильян Пачо, которые вышли в Суперкубке. В чемпионате же шанс получили Забарный и Лукас Беральдо.

Во Франции считают, что украинский защитник способен со временем занять место в основе, если продолжит демонстрировать уверенную и стабильную игру. Однако на старте сезона тренер, скорее всего, будет полагаться на дуэт Маркиньоса и Пачо, которые уже сыграны и хорошо взаимодействуют друг с другом.