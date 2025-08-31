Полузащитник Динамо Назар Волошин поделился эмоциями в эфире УПЛ ТВ после победного матча с Полесьем (4:1) в рамках четвертого тура УПЛ.

«Мне кажется, максимально разобрали Полесье и могли забивать еще больше.

Мы настраиваемся так же на еврокубки, как и на УПЛ. Просто в УПЛ удается это делать, а в еврокубках – не всегда.

Мои активные действия? Это, как говорят, поймал кураж. Если ты в себе уверен, то с каждым моментом становишься лучше и лучше», – цитирует Волошина клубная пресс-служба.