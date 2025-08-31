Главный тренер киевского Динамо Александр Шовковский прокомментировал победу над житомирским Полесьем (4:1) в матче четвертого тура УПЛ.

«Поздравляю болельщиков с победой, важной победой. Вы знаете, у нас был довольно непростой период, и этой игрой мы, возможно, подводим определенную черту под отрезком, который у нас был – матчи еврокубковые, матчи чемпионата Украины. Сейчас будут готовиться игроки в национальной и молодежной сборных. У нас есть возможность отдохнуть и сделать такой отдых.

Понимая состояние команды после игры с Маккаби, я на следующий день сделал полный выходной для футболистов. Хотя обычно у нас игроки, которые выходили в стартовом составе, имеют небольшую такую разминку, а игроки, которые не играли или выходили на замену, имеют полноценную тренировку. Я полностью изменил расписание, отменил всё и разрешил подопечным делать то, что им захочется, они могли пойти, куда хотят. Возможно, кто-то захочет восстановление, кто-то захочет самостоятельно потренироваться, но это уже было на их усмотрение.

Мы работали достаточно много в период подготовки, поэтому, возможно, такое неожиданное действие. Хотя я не могу сказать, что было легко – и погода, и матчи через два дня на третий, и логистика – все это дало о себе знать. Мы играли с командой довольно непростой, я прекрасно знаю стиль Руслана Петровича, и знаю амбиции президента «Полесье», и знаю, какие требования они перед собой ставят. Мы выбрали такую тактику на игру, которую удалось реализовать, хотя, безусловно, не обошлось без ошибок», – цитирует Шовковского клубная пресс-служба.