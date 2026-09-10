Воробей дал прогноз на матч Лиги чемпионов ПСВ – Шахтер: «Будет шанс заработать хотя бы одно очко»
Поединок пройдет в Нидерландах
Фото: ФК Шахтер
Бывший нападающий Шахтера и сборной Украины Андрей Воробей в интервью сайту BLIK.ua спрогнозировал результат первого тура Лиги чемпионов донецкой команды против ПСВ.
«Почти уверен, что увидим так называемый открытый футбол. Голландские команды, включая ПСВ, именно такую тактику исповедуют: и сами играют, и другим дают. Думаю, что будет результативная игра – 2:1, 2:2 или даже 3:2. А вот что касается точного прогноза, то... Сложно будет Шахтеру, но верю, что у донетчан будет шанс добыть хотя бы одно очко», – сказал Воробей.
Матч ПСВ – Шахтер пройдет сегодня в Эйндховене и начнется в 19:45 по киевскому времени.