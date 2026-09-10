ПСВ – Шахтер. Где смотреть трансляцию матча первого тура Лиги чемпионов
Поединок пройдет в Эйндховене
Фото: ФК Шахтёр
Шахтер проведет первый матч на общем этапе Лиги чемпионов сезона 2026/27. Донецкая команда на выезде встретится с нидерландским ПСВ.
ПСВ – Шахтер: где смотреть матч
Украинские болельщики смогут посмотреть матч в прямом эфире на платформе MEGOGO. Трансляция будет доступна:
- Видеосервис Megogo – канал Футбол 1.
Для просмотра футбольный матч будет доступен на ОТТ-платформе по подпискам Спорт и во всех MEGOPACK.
Таким образом, для просмотра матча ПСВ – Шахтер болельщикам необходимо иметь соответствующую подписку на видеосервисе.
Поединок начнется в 19:45 по киевскому времени.