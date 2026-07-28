Денис Седашов

Защитник киевского Динамо Константин Вивчаренко успешно перенес хирургическое вмешательство после травмы коленного сустава. Сообщает пресс-служба бело-синих.

О деталях операции и последующем восстановлении игрока рассказал главный врач первой команды киевлян Андрей Шморгун:

В прошлую пятницу Константину Вивчаренко была проведена артроскопия коленного сустава. Операцию в Барселоне выполнил профессор Рамон Кугат. Вместе с нашим футболистом находился клубный врач Игорь Коновец. После возвращения в Киев защитник начнет реабилитацию на клубной базе Динамо. Футболист будет проходить необходимые восстановительные процедуры и физиотерапию, заниматься в реабилитационном зале и выполнять комплекс специальных упражнений. Андрей Шморгун

Напомним, 22-летний фулбек получил повреждение в ответном матче первого квалификационного раунда Лиги Европы против румынского Университати Клуж (0:0, 4:2 по пенальти). Этот поединок пока остается единственным для Вивчаренко в текущем сезоне.

Тем временем Динамо готовится к ответному матчу второго раунда квалификации Лиги Европы против греческого ПАОКа. После поражения в первой встрече (2:3) киевляне сыграют в Салониках на стадионе Тумба в среду, 30 июля. Начало встречи — в 20:45 по киевскому времени.

Динамо заняло лишь второе место в чемпионате Украины, однако все равно сыграет в ЮЛЧ. Как это возможно?