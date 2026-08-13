Сергей Разумовский

Райо Вальекано объявил о подписании бывшего вингера Динамо Георгия Цитаишвили. О переходе 25-летнего футболиста сообщила пресс-служба испанского клуба.

Цитаишвили присоединился к Райо Вальекано на правах свободного агента. Его контракт с Динамо завершился 30 июня, после чего игрок получил возможность самостоятельно выбрать новую команду. Соглашение с испанцами рассчитано до лета 2029 года.

Георгий Цитаишвили является воспитанником киевского Динамо. Он прошел подготовку в академии столичного клуба и свое время считался одним из перспективных футболистов системы киевлян. Однако закрепиться в первой команде Динамо ему не удалось.

После начала полномасштабного вторжения Динамо пять раз отдавал Цитаишвили в аренду. Грузинский вингер выступал за польские Вислу и Лех, грузинское Динамо из Батуми, испанскую Гранаду, а также французский Мец.

В прошлом сезоне футболист провел 35 матчей в составе Меца. За это время он забил три гола и отдал две результативные передачи. Цитаишвили использовался преимущественно на фланге атаки, где мог создавать остроту благодаря скорости, технике и умению действовать один в один.

Для Райо Вальекано новичок может стать усилением перед выступлениями в чемпионате Испании и еврокубках. В прошлом сезоне мадридская команда заняла восьмое место в Ла Лиге и дошла до финала Лиги конференций.

В решающем матче турнира Райо Вальекано уступил Кристал Пэлас со счетом 0:1. А в 2017 году фанаты клуба не приняли трансфер нападающего сборной Украины Романа Зозули из-за «связей с ультраправыми организациями в Украине».