Вингер львовских Карпат Назарий Русин признался, есть ли у него желание получить вызов в сборную Украины.

Конечно. Для себя я ставлю цель — хочу забивать голы, отдавать ассисты и помогать команде. Конечно, я хочу попасть в сборную Украины. Мне только 27, скоро будет 28, это только начинается прайм, так что, дай Бог. Буду работать на все 100% и посмотрим, что случится в будущем. Надеюсь, что я еще когда-нибудь попаду в сборную Украины.

Возвращение на Родину именно для этого? Это тоже один из факторов. Думаю, что украинский чемпионат больше смотрят тренерский штаб сборной Украины, главный тренер. Это хороший шанс. Если мы будем хорошо выглядеть как команда, а я буду хорошо выглядеть как игрок, то, я думаю, будут хорошие шансы попасть в сборную.